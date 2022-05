Afogamento: Menino de 10 anos morre afogado no Rio Iaco; Bombeiros fazem buscas

Os Bombeiros devem retomar as buscas ao menino Venicius, de 10 anos, que sumiu nas águas do Rio Iaco, neste domingo a tarde.

Ainda na tarde de ontem, mergulhadores vasculharam o perímetro nas proximidades da ponte metálica, mas não localizaram o menino. A noite, o trabalho teve que ser suspenso.

A família informou que Vinícius saiu para comprar um tomada a pedido de sua genitora, mas, no caminho, encontrou um coleguinha e foram à margem do Rio, onde ocorreu a tragédia.

O corpo de bombeiros não se pronunciou sobre as buscas.

A notícia do afogamento chocou a comunidade de Sena Madureira e região. Ele morava no ramal do Jacamim, que fica do outro lado da ponte.

A mãe do menino é a senhora Gorete Vitor de Lima, que aguarda apreensiva por informações do corpo do filho no Rio Iaco.