Adolescente indígena que levou facada do pai nas costas segue internada no AC; Homem não foi localizado

A adolescente indígena de 15 anos, que levou uma facada do próprio pai nas costas, continua internada no Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul. O caso ocorreu na última segunda-feira (25) na cidade de Feijó, interior do Acre. A mãe dela, que também teria sido esfaqueada e caiu no Rio Envira, segue desaparecida e o suspeito não foi localizado.

Conforme a direção da unidade, a menina passou por um procedimento cirúrgico logo após dar entrada no hospital e se recupera bem em um leito de enfermaria. A facada atingiu o pulmão dela.

A conselheira do Distrito Sanitário Especial Indígena (Dsei) Alto Rio Juruá em Feijó, Edna Shanenawa acompanha o caso de perto e disse que, apesar de não ser atribuição do Dsei dar assistência social, a família indígena tem recebido apoio. Segundo ela, os dois filhos menores do casal estão sendo cuidados pelo avô materno.

“O polo base do Dsei aqui de Feijó tomou conhecimento desse caso e está dando assistência através de cesta básica, apesar de não ser esse o papel da saúde indígena, mas estamos falando de vidas, de seres humanos e jamais vamos deixar de dar esse apoio. A adolescente continua internada e as outras crianças estão com a família”, disse Edna.

Buscas pela mãe encerradas

O Corpo de Bombeiros chegou a fazer três dias de buscas pela indígena Anita Kulina, sendo os dois primeiros com mergulhos e o último de forma superficial. Mas, o corpo da mulher não foi localizado e os trabalhos foram encerrados na quinta-feira (28).

A primeira informação da polícia era de que a mulher se afogou depois de ter sido esfaqueada pelo marido, que também feriu a filha com uma facada nas costas. Mas, segundo o delegado que investiga o caso, Valdinei Soares, surgiu uma nova hipótese para o caso após ouvir testemunhas.

Agora, a polícia também trabalha com a possibilidade de a mulher ter caído no rio enquanto tomava banho embriagada e, após o marido descobrir o afogamento, ele foi tirar satisfação com a filha mais velha do casal, de 15 anos, e acabou esfaqueando a menina nas costas. Inicialmente, a polícia informou que a menina ferida tinha idade entre 8 e 11 anos.

Apesar da nova suspeita, o delegado afirmou que ainda não descartou a hipótese de feminicídio e que, por isso, é fundamental que o corpo seja encontrado para que seja confirmada a causa da morte da mulher.

Após levar a facada, a menina foi socorrida e levada ao hospital de Feijó e transferida para o hospital de Cruzeiro do Sul.