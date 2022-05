Adolescente dá soco em garota e briga entre estudantes termina em pancadaria, com um menor esfaqueado

No final da tarde desta terça-feira, 17, um adolescente ainda não identificado foi esfaqueado na região central de Vilhena. O ataque aconteceu quase em frente o Corpo de Bombeiros, na praça Ângelo Spadari.

Segundo apurou o FOLHA DO SUL ON LINE no local do fato, através de estudantes de uma escola estadual próxima, o tumulto que resultou na tentativa de homicídio teve início ontem, quando um aluno do 9º ano desferiu um soco no rosto de uma garota.

Revoltados, moradores da região do bairro Maria Moura, aparentemente vizinhos da vítima, se juntaram a outros alunos do colégio, amigos da moça, e agrediram o rapaz que a havia socado.

Hoje, vários adolescentes de outra escola e os vizinhos de bairro da adolescente espancada, se reuniram na praça, aparentemente para vingar a agressão contra ela.

Bombeiros e policiais militares, já prevendo o tumulto, chegaram a dispersar o grupo, mas a garotada retornou. O desentendimento começou o garoto atingido na mão pela facada correu até o quartel dos Bombeiros, onde pediu socorro. Sangrando bastante, ele foi levado para a UPA, onde recebeu atendimento médico.

A polícia está apurando a participação de cada menor na briga e tentando descobrir outras eventuais motivações para o confronto. A reportagem segue acompanhando o caso.

Fonte: Folha do Sul

Autor: Da redação