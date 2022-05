Acusado de matar tatuador que comemorava o próprio aniversário é preso

Elias da Silva Barbosa, de 19 anos, foi preso nesta sexta-feira, 20, ao comparecer na sede da Delegacia de Homicídios acompanhado por um advogado. Elias, que é conhecido pela alcunha de “Meota”, teve a prisão preventiva decretada pelo assassinato do tatuador Vicente Bonaparte Mendes.

O “tatuador”, como também era conhecido, foi morto com dois tiros quando comemorava 32 anos de vida. O crime aconteceu em uma casa na Rua do Futuro, no bairro Boa Vista, região da Sobral, onde ocorria festa de aniversário da vítima.

Consta na investigação que Elias foi morto na cozinha da residência com dois tiros efetuados, de acordo com a perícia, a uma curta distância. Na sequência, o autor fugiu.

O delegado Marcus Cabral disse que uma desavença antiga entre acusado e vítima foi o principal motivo do crime. “Eles tinham um desentendimento, aí se encontraram no evento, o autor sacou a arma e atirou duas vezes na vítima”, disse o delegado.

O inquérito do caso está finalizado e será encaminhado à Justiça.

Fonte: Acrenews