Acusado de matar ex-mulher a facadas é encontrado morto, com corte no pescoço, em igarapé

Foi encontrado por populares, por volta das 13h desta terça-feira, 3, no igarapé ‘Diabinho’, em Feijó, o corpo de Erisvaldo Freitas de Souza, acusado de assassinar a facadas a ex-mulher dele, Maria Samara Silva do Nascimento, de 19 anos, na madrugada desta segunda-feira, dia 2 de maio, na zona rural de Feijó, interior do Acre.

Segundo o delegado de Polícia Civil Valdinei Soares, responsável pelas investigações, um inquérito policial será instaurado para apurar as circunstâncias da morte, mas, o que sabe até agora é que o corpo do rapaz foi encontrado sem roupa e com um corte no pescoço, boiando no igarapé.

Ao avistarem o corpo flutuando nas águas, os moradores acionaram o Corpo de Bombeiros e os militares conseguiram retirá-lo da água acionando também a Polícia Militar e Polícia Civil que efetuaram a identificação do rapaz e encaminharam o corpo ao Instituto Médico Legal, em Cruzeiro do Sul, para os exames de praxe.

Desde que se tomou conhecimento do assassinato, o suspeito era procurado pelas forças de segurança. Ainda na manhã do crime, o delegado havia representado pela prisão de Erivaldo, no entanto, não houve sucesso nas buscas.

