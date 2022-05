Acusado de manter mulher refém em hotel no Centro de Rio Branco tem prisão preventiva revogada

Numa mesma decisão, o juiz da 1ª Vara Criminal, Raimundo Nonato Costa Maia, negou a absolvição do réu e confirmou o recebimento da denúncia do MP, mas revogou a prisão preventiva de Jozimar Boone, preso em flagrante após manter uma mulher refém em um hotel no Centro de Rio Branco.

Fora da cadeia, o acusado terá que cumprir uma série de medidas estabelecidas pela Justiça. Entre elas, comparecimento perante ao juiz sempre que for intimado, atualizar endereço e telefone, além da proibição de mudar de endereço ou ausenta-se da comarca por mais de 7 dias, sem autorização judicial e não frequentar boates, bares e locais de reputação duvidosa como bocas de fumo e pontos de prostituição. Além disso, Jozimar Boone será monitorado por tornozeleira eletrônica.

Acusado pelos crimes de sequestro, porte ilegal de arma de fogo e posse de entorpecente, Jozimar Boone foi preso no dia 25 de março após manter uma mulher refém dentro de um quarto de um hotel no Centro de Rio Branco. De acordo com a polícia, neste período o réu ameaçou a vítima de morte e fez exigências.

O sequestro só chegou ao fim após policiais militares falarem com a família do acusado.

Fonte: AcreNews