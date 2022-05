Acusada de matar jovem com facada por causa de ciúmes tem prisão preventiva decretada

A Justiça do Acre decretou a prisão preventiva de Rayane da Costa Brilhante, de 20 anos, acusada pelo homicídio da jovem Edlyn Vitória da Silva Bezerra, de 18 anos. A decisão foi da juíza Andrea Brito durante a audiência de custódia realizada na tarde desta segunda-feira, 30, na Vara de Plantão do Fórum Criminal de Rio Branco.

O promotor de Justiça Tales Tranin apresentou parecer favorável à prisão preventiva. “Estão presentes os requisitos para a autorização da prisão preventiva, entre eles, a garantia da ordem pública”, disse Tranin.

Rayane foi presa na madrugada de domingo, 29, após invadir uma festa, que ocorria em um clube no bairro Canaã, esfaquear o ex-namorado e duas mulheres. A jovem Edlyn Vitória, atingida com uma facada no coração, chegou a ser levada à UPA do 2º Distrito, mas não resistiu aos ferimentos. As outras vítimas foram liberadas após o atendimento médico.

A partir de agora a Polícia Civil terá o prazo de 10 dias para finalizar o inquérito.

Fonte: AcreNews