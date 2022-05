Acreana encontrada morta em cidade satélite de Brasília será sepultada em Rio Branco, informa a família

O corpo da acreana Marina Paz Katriny, encontrada morta com parte do corpo carbonizado, em Taguatinga Norte, cidade satélite de Brasília, no Distrito Federal, chegará a Rio Branco nesta sexta-feira, 20, para passar por um rápido velório par despedida de parentes e amigos e sepultamento em Rio Branco, onde ela nasceu e viveu até 2016. A informação foi dada por um tio da vítima, Carlos Alberto, que vive em Rio Branco. O corpo já foi liberado pelo IML (Instituto Médico legal) do DF.

Aos 30 anos de idade, Marina Paz Katriny tinha o sonho de ser mãe, principalmente depois de se tornar ‘trintona”, ela dizia aos amigos. Trabalhava Taguatinga Norte e vivia em companhia de uma tia, na cidade. Bonita, era namoradeira mas, ao parece, não dava sorte com os parceiros, já que nos últimos relacionamentos costumava ser agredida após seguidas brigas. O atual namorado, que está desaparecido dede que seu corpo foi encontrado numa área de mata da Rodovia BR-070, em Taguatinga Norte, era apontado como ciumento e com o qual ela brigava com frequência.

A família não revelou em qual voo nem o horário da chegada. Informaram apenas que ela será sepultada em Rio Branco.