Acre tem mais de 3 mil mandados de prisão em aberto e suspeito foragido há 24 anos

Existem atualmente 2.810 suspeitos procurados pela Justiça do Acre. Do total de 3.066 mandados de prisão em aberto, 256 já são de considerados foragidos da justiça.

Para efeito de comparação, no Amazonas são 131 foragidos; Amapá, 223; Pará (722); Rondônia (939); e Roraima (276).

O levantamento do ac24horas junto ao Conselho Nacional de Justiça mostra que há mandados a serem cumpridos desde 1998, mas uma grande parte refere-se aos anos posteriores a 2013.

As varas que mais procurados tem são as de Família, Criminal, Execuções Penais e Medidas Alternativas.

A polícia regularmente tem cumprido mandados de prisão. No início da noite desta terça-feira (24), por exemplo, a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) prendeu o foragido de iniciais B. do N. P., que tinha dois mandados em aberto na Vara de Delitos de Roubo e Extorsões e na Vara de Execuções Penais e Medidas Alternativas.

Essa prisão, informou a Polícia Civil, ocorreu dentro de uma Lanchonete localizada na Rua C, no Bairro Palheiral, em Rio Branco.

A polícia pede que a população siga denunciando crimes e suspeitos pelo WhatsApp: 99221111.

Em uma operação no interior do Estado do Pará, a Polícia Federal cumpriu mandado da Justiça de Cruzeiro do Sul contra um homem que fugiu do presídio no Acre, escapando, segundo consta, pela porta da frente como se visitante fosse.

“A Operação Xeque-Mate foi assim nominada considerando que buscava prender um dos líderes do Comando Vermelho que se autointitulava ´Rei da Fronteira´ ou ´Rei do Juruá´, e que se encontrava foragido desde 18/07/2018, quando fugiu do presídio de Rio Branco”, informou a PF.

Fonte/ O Alto acre