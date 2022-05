Acre tem destaque em sistema de monitoramento com baixa considerável em índice de mortes violentas intencionais

Segundo o sistema de Monitoramento nacional da Violência, em matéria publicada na última quarta-feira, 04 de maio, pelo portal G1 nacional, o estado do Acre encontra-se em vantagem na primeira colocação entre as outras Unidades da Federação no quesito “Mortes violentas intencionais- MVI”.

O sistema de monitoramento, aponta também também a redução de 58% nas mortes ocasionadas por ações policiais.

Ao que indicam as estatísticas, os esforços na realização de capacitação dos policiais acreanos, por meio dos cursos de Operações Integradas das Forças de Segurança e de sobrevivência policial, tem trazidos bons resultados.

Se comparado às grandes metrópoles, o Acre está longe de ser o estado mais violento da federação. Contudo, cada vida, seja qual for a quantidade, uma, cem ou mil, deve ser resguardada pela segurança pública.

O que vemos em nosso estado, é uma completa inversão dos papéis sociais, onde o Pai de família encontra-se trancado em sua residência, a mercê do policiamento que sofre com considerável baixa no efetivo, enquanto o infrator segue livre, seguro e fortemente armado.