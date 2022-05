Acre também registra um dos menores índices de mortes em estradas federais, aponta anuário da PRF

Nem tudo é má notícia em relação ao acre. Além de ser um dos estados que mais diminuiu o número de mortes violentas no país, com redução em torno e 30%, o Estado é um dos três com o maior índice de redução em acidentes em rodovias federais do ano de 2021 segundo dados do anuário da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Os dados de 2021, no entanto, apontam um aumento de 69% das mortes no trânsito em comparação aos números do ano passado com 2020, quando foram registrados 13 óbitos.

Os números apontam também que o Estado acreano registrou 22 óbitos ao longo do ano em rodovias federais. O Acre ficou atrás apenas dos estados do Amazonas (9) e Amapá (12), com os menores índices.

Entres as ocorrências divulgadas foram registrados 254 acidentes ao longo das estradas federais BR-364 e BR-317, que resultou em 316 feridos, sendo deste total, 103 feridos graves, e 213 feridos leves.

Os veículos de passeio, caminhões, e motocicletas, foram os maiores envolvidos em acidentes que resultaram em morte.

Em todo país, 5.381 pessoas morreram em acidentes de trânsito. Minas Gerais ocupou o ranking dos estados onde mais ocorreram acidentes em 2021, com 8.308 ocorrências, seguido de Santa Catarina, com 7.882 e Paraná, com 7.330. Em relação a mortes, Minas também lidera o ranking (692), seguido do Paraná (569) e Bahia (500).