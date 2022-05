Acre recebeu cerca de 54 mil doses de imunizantes contra o sarampo para vacinar crianças

O Acre já recebeu cerca de 54 mil doses de vacina contra o sarampo para imunizar crianças. Os imunizantes foram enviados pelo Ministério da Saúde (MS) desde o início da campanha, no dia 4 de abril. No último sábado (29), as equipes de saúde realizaram o Dia D de imunização e atenderam em vários pontos até às 16h.

Em Rio Branco, capital do estado, somente 1.503 pessoas foram imunizadas na ação. O público adulto e infantil teve acesso a vacinas contra a Influenza, Covid-19 e da tríplice viral, que combate sarampo, caxumba e rubéola.

O número de vacinados representa 30% do público esperado pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), que era de cerca de 5 mil pessoas. Ao todo, a secretaria disponibilizou 16 pontos de imunização, sendo que um deles, foi o Via Verde Shopping, que atendeu até às 20h.

Durante a primeira fase da campanha de vacinação contra o sarampo, que iniciou no dia 4 de abril e foi até esta terça (3), as equipes atenderam crianças de 6 meses até 5 anos e trabalhadores da saúde.

Na última segunda (2) começou a segunda fase da campanha contra o sarampo e termina no dia 3 de junho.