Acre participará de evento nacional sobre transformação digital na gestão fazendária

A Secretaria de Fazenda do Acre (Sefaz), por meio da Escola Fazendária, participa na próxima quarta-feira, 11, às 15h, do encontro nacional online A Importância da Transformação Digital na Gestão Fazendária, que terá transmissão ao vivo pelo canal do Grupo de Desenvolvimento do Servidor Fazendário (GDFAZ) no YouTube.

Segundo a responsável pela Escola Fazendária, Rozani Dias, a ideia é aliar a transformação digital dentro da gestão fazendária, e fomentar a valorização e efetividade da atuação profissional dos servidores fazendários, por meio das novas tecnologias.

“O encontro tem como objetivo promover a integração entre as escolas fazendárias do Brasil, a fim de integrar ações que racionalizem custos e eliminar entraves burocráticos para facilitar o cumprimento das obrigações tributárias da sociedade, por meio das transformações digitais”, afirma Rozani.

O programa de formação em transformação digital na gestão fazendária envolverá diferentes áreas, como fiscalização, arrecadação e gestão de pessoas, entre outras. A ação também contará com quatro grupos temáticos para o fortalecimento da ação e do federalismo brasileiro.

O encontro será realizado de maneira virtual. Os interessados podem se cadastrar para acompanhar os debates, bastando acessar https://linktr.ee/gestaofazendaria e fazer a inscrição.

O evento será promovido por uma parceria entre o GDFAZ, o Encontro Nacional de Coordenadores e Administradores Tributários Estaduais (Encat); a Comissão de Gestão Fazendária (Cogef); o Grupo de Gestores das Finanças Estaduais (Gefin) e o Comitê Nacional de Secretários de Fazenda, Finanças, Receita ou Tributação dos Estados e do Distrito Federal (Comsefaz).