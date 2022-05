Acre participa da 15ª edição do Salão do Artesanato, em Brasília

Mãos que tecem, que pintam, que bordam e que produzem o artesanato acreano. Por meio do governo do Estado, via Secretaria de Estado de Empreendedorismo e Turismo (Seet), em parceria com o Sebrae, a cultura do Acre está representada nas peças presentes na 15ª edição do Salão do Artesanato, em Brasília.

A feira é realizado entre os dias 4 e 8 de maio, de quarta a sábado das 10h às 22h e no domingo, das 10h às 20h, no Shopping Pátio Brasil.

O evento funciona como uma grande vitrine para o artesanato acreano, que geralmente fica nas primeiras colocações em vendas. Nesta edição, 25 estados brasileiros participam.

Este ano, dez artesãos acreanos participam. “Todos os anos, fazemos um grande esforço para que nossos artesãos possam participar. Essas feiras nacionais são importantes para que a produção artesanal do nosso estado ganhe reconhecimento e destaque”, salienta a coordenadora do artesanato do Acre, Suelany Paiva.

O artesão Antônio Kleder Bezerra, que há mais de 20 anos participa de feiras nacionais, garante que o espaço é uma oportunidade de levar as peças para o Brasil e para o mundo.

“Nessas feiras conhecemos os principais lojistas do ramo. Em 21 anos de trabalho, já vendi meu artesanato para a Alemanha, Holanda e todos os estados brasileiros”, declara.

A acreana Evelena de Carvalho, que mora há 35 anos em Brasília, fez questão de prestigiar a feira.

“Nosso artesanato é sensacional, primoroso, se destaca nessa feira. E eu não poderia deixar de ficar com um pouquinho da minha terra aqui em Brasília. Comprando essas peças mato um pouco das saudades do meu Acre”, relatou.

A artesã Glads de Fátima Mourão, que trabalha peças em cerâmica, participa pela primeira vez da feira.

“Estou surpresa com o nível da feira e com os possíveis contatos que faremos aqui. Tenho prazer em ser acreana e estar representando meu estado com os meus produtos”, frisou.

Natasha de Mesquita, artesã em porcelanato, também está em sua primeira edição de feira.

“Aqui, estamos tendo noção da grandiosidade que é essa feira. Nosso artesanato está sendo levado para o Brasil e para o mundo. A expectativa é fazer excelentes negócios e encontrar os principais lojistas do ramo”, reforçou.

Fonte: Agência Acre