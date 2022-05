Acre está entre os 14 estados com sinal de crescimento de síndromes gripais em adultos, diz Fiocruz

Dados do último boletim InfoGripe, da Fundação Oswaldo Cruz, divulgados nessa quinta-feira (5), mostraram que o Acre está entre os 14 estados brasileiros com possível início de crescimento a longo prazo nos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em adultos.

Os dados são referentes à Semana Epidemiológica, de 24 a 30 de abril e têm como base os dados inseridos no Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Gripe (Sivep-Gripe) até o dia 2 de maio.

Casos de SRAG podem ser causados por vários vírus respiratórios. E, no caso do último relatório, a principal suspeita é que esse sinal esteja associado ao Sars-CoV-2 (Covid-19), que apresentou leve crescimento na positividade entre os casos leves, mas pode também estar associado a um eventual retorno do vírus Influenza A (gripe).

Os estados que aparecem com sinal de crescimento nas semanas avaliadas são: Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima e Santa Catarina.

Sobre as capitais, 11 apresentam sinal de crescimento de SRAG na tendência de longo prazo até a semana 17. A capital acreana, Rio Branco, está entre elas além de: Belém (PA), Boa Vista (RR), Cuiabá (MT), Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Maceió (AL), Manaus (AM), Porto Alegre (RS), Rio Branco (AC), São Luís (MA) e Vitória (ES).

