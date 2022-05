Aconteceu em Epitaciolândia a 2ª Corrida Ciclística Antônio Pereira de Aquino ‘Kaki’

Ainda fazendo parte da programação dos 30 anos de emancipação política de Epitaciolândia, a Prefeitura realizou na tarde de sábado, 14, a prova de MTB, com participação de competidores do Alto Acre e da capital.

Foram dois percursos: Um para Categoria Elite, que fez um percurso de aproximadamente 36 km: saindo da Praça Edmundo Pinto, sentido ao km 09, entrando no ramal do Nari, saindo na estrada velha e voltando pelo Ramal Fontenele até a praça Edmundo Pinto.

Outro para as categorias Master masculino e feminino, Elite Feminino e Iniciante Masculino, que fizeram percurso de aproximadamente 30 km: saindo da Praça Edmundo Pinto, entrando no ramal estrada velha e voltando pelo Ramal Fontenele até apraça Edmundo Pinto.

A prefeitura realizou a premiação do 1° ao 5° colocado em todas as categorias, com premiação em dinheiro, medalhas e troféus.

A prova ciclista também serviu como etapa de abertura do campeonato de MTB realizado pela associação Unibike.

A ação contou com a presença do prefeito Sérgio Lopes e do Deputado Federal Flaviano Melo. Teve o apoio da associação de Ciclismo Unibike, Acre Running, Secretaria Municipal de Esporte e Cultura e Detran/AC.

Com um final emocionante, o pódio contou com algumas surpresas. Vejamos:

Iniciantes masculino (Unibike)

1° Eder Jardel

2° Mael Silva

3° Henrique Bueno

4º Fagner Fuleragem

5º Jaider Brito

Elite Feminino

1° Antônia Queiroz

2° Silvia de Souza

3° Andreia Feitosa

4º Aldeci Silva

5º Kellyn Raquel

Máster Masculino (Unibike)

1° José Roberto

2° José Oliveira

3º Paulo Sérgio

4° Raimundo Gondim

5º R Costa

Máster Feminino (Unibike)

1° Elyzete Braga

2° Patrícia Maria

Elite masculino (Unibike)

1° Marivaldo Cavalim

2° Miguel Bolt

3° Miguel Villa

4º Airton Jr

5º James Araújo

Elite masculino (GERAL)

1° Antônio Frota

2° Lazaro

3° Joao Victor

4º Mauro Henrique

5º Roney Lima

Fonte/ O Alto acre