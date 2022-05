Acompanhe a previsão do tempo para esta quarta-feira (18) em todo o país

A terça-feira (17) foi marcada pela chegada das baixas temperaturas ao Sul e Sudeste do país. O Rio Grande do Sul enfrentou neve e passagem do ciclone. Já Santa Catarina teve a temperatura mais baixa do ano em todo o país. A previsão para amanhã segue a mesma nessas regiões do país, com frio e ventania. A região Norte pode ter pancadas de chuva.

A quarta-feira segue com baixíssimas temperaturas no extremo sul do País, e as demais regiões veem os termômetros baixando até o final desta semana.

Fonte/ G1