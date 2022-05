Ações de saúde realizadas pelo Governo do Acre nos municípios são destacadas pelo dep. Antonio Pedro

Durante a agenda do governador do Acre, Gladson Cameli, na regional do Alto Acre, precisamente na cidade de Brasiléia, o deputado Antônio Pedro (DEM), também fez parte da comitiva onde pode ver de perto, os trabalhos que estão sendo entregues.

Antônio Pedro é um dos deputados mais atuantes na regional do Alto Acre, onde usou a tribuna da Assembleia Legislativa, para pedir mais atenção aos que precisam da presença do Estado, além da parceria com setores que levam saúde para quem precisa.

A implantação do abastecimento de água inaugurada oficialmente pelo governador no Bairro Nazaré, 8 de Março, além da regularização fundiária, teve seu apoio na Casa. Na área de saúde, relacionada aos pacientes que necessitam fazer hemodiálise, agora tem uma clínica especializada em Brasiléia, sendo uma das bandeiras do deputado.

“Ficamos felizes em ver que nosso trabalho está sendo reconhecido pelo Governo do Estado, isso é muito bom para o povo que vem recebendo esses investimentos e melhorias. Agradeço o governador Gladson Cameli que vem trabalhando para o povo acreano”, destacou o parlamentar.

Fonte/ O Alto acre