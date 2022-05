Acidente fatal: Colisão entre motos mata um homem e deixa outro ferido

A cena de um corpo completamente dilacerado, com perna decepada no meio da pista, resto do corpo dentro da vegetação a margem da estrada de Porto Acre, foi testemunhada por populares que trafegavam minutos depois de uma colisão frontal entre duas motocicletas que ceifou a vida de Raimundo da Silva, de 43 anos.

A outra vítima que foi socorrida pelo SAMU, identificada pelo nome de Antônio de Fátima Coutinho Araruna, 68 anos, ficou gravemente ferido devido a forte pancada na cabeça, na queda ele fraturou a perna esquerda, teve traumatismo cranioencefálico (TCE) grave e traumatismo torácico.

Segundo informações os motociclistas trafegavam em sentido oposto, mas ao tentar desviar de um buraco, um invadiu a contra mão ocorrendo a colisão frontal.

Informações repassadas a nossa equipe é que, Raimundo seguia sentido Rio Branco/ Porto Acre e Antônio sentido oposto.