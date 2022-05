Acidente entre ônibus e van deixa mais de 20 pessoas feridas

“ Esse condutor da van do município de Morada Nova de Minas seguia pela Rua Desembargador Ribeiro da Luz e desrespeitou a parada obrigatória, colocando-se na trajetória do ônibus coletivo, que o atingiu violentamente na lateral direita. Com a chegada da perícia, poderemos conferir no disco de tacógrafo a real da velocidade que o ônibus estava descendo a Avenida Visconde Ibituruna “, disse o sargento Vinicius Alcântara, da Polícia Militar.

Segundo o Corpo de Bombeiros, no momento do acidente, havia aproximadamente 40 pessoas no ônibus, sendo que 20 foram atendidas por ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). As demais deixaram o local.