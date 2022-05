Ação integrada entre Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Penal, prende cinco integrantes de organização criminosa no interior do Acre

Após 04 meses de investigação, a Polícia Civil do município de Bujari deflagrou a 4ª fase da Operação Tolerância Zero.

Durante as incursões os policiais das forças de segurança, Polícia Militar, a Polícia Penal, assim como policiais da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE) e do Departamento da Capital e do Interior (DPCI) deram cumprimento a mandados de prisão.

Durante a ação policial, foram presos 05 integrantes de um grupo criminoso que vinha atuando no município de Bujari-AC, sendo: J.K.F.B. (30 anos), R.S.S.M. (21 nos), I.C.N. (17 ANOS), G.M.A. (47 ANOS) e I.P.S. (18 ANOS), com eles foram apreendidas drogas, arma de fogo, munições, binóculo e uma quantidade razoável de dinheiro.

Segundo o Delegado que preside as investigações, Dr. Bruno Coelho, o bando vinha sendo investigado há mais de 04 meses, cujos integrantes estavam praticando vários crimes, dentre eles: tráfico de drogas, associação para o tráfico, roubos e furtos.

O delegado disse ainda, que a Polícia Civil continua as investigações, visto que outros integrantes já estão identificados.

Os procedimentos estão sendo lavrados e serão encaminhados ao Poder Judiciário para continuidade da persecução penal.

Fonte: Ascom/PCAC