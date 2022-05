Abrigo de migrantes recebe visita de alunos na capital

O abrigo de migrantes mantido pelo governo do Estado em Rio Branco, que é gerido pela Secretaria de Assistência Social, dos Direitos Humanos e Políticas para as Mulheres do Acre (SEASDHM), recebeu na tarde de segunda-feira, 9, a turma de alunos do 8º ano da Escola Sesi.

A professora Luciana Oliveira relatou que, na disciplina de geografia, uma das temáticas estudadas é a de movimentos migratórios no Brasil e no mundo. O assunto chamou a atenção dos alunos, e juntos visitaram o abrigo do Estado lotado na Chácara Aliança, na capital.

“Com a curiosidade de saber mais sobre a vivência das pessoas que se encontram em processo migratório, procuramos a SEASDHM, que nos convidou a realizar essa visita. A partir daí, desenvolvemos uma campanha envolvendo toda a escola, em que arrecadamos roupas e brinquedos para doar ao abrigo”, contou a docente.

Ao participar da experiência, a estudante Manuela Pimentel disse: “Acho gratificante fazer parte dessa ação e conhecer de perto novas culturas. Muitas vezes, estamos acostumados com a nossa realidade e não prestamos atenção naqueles ao nosso redor que passam por necessidades”.

Suzana Rocha, coordenadora do abrigo, apreciou a visita dos alunos, o que incentiva o aprendizado e a integração dos acolhidos:

“Estamos dispostos a tirar todas as dúvidas e incentivar ações valorosas como essa, é importante ter essa troca com culturas diferentes entrando em harmonia”, afirmou.

A coordenadora também explicou para os estudantes o trabalho que sua equipe executa diariamente. Além de prover hospedagem, as refeições principais do dia e kits de higiene pessoal, o Estado providencia toda a documentação necessária, além da inclusão em programas e benefícios disponibilizados pelo governo federal, como o Auxílio Brasil.

