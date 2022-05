Abono PIS/Pasep: quando termina o prazo para sacar até R$ 1,2 mil?

O calendário do abono PIS/Pasep já foi liberado a todos os beneficiários, com o dinheiro sendo colocado à disposição para todas as pessoas que atuaram com carteira assinada por ao menos 30 dias no ano-base de 2020.

Alguns trabalhadores ainda não resgataram o valor que fazem jus. Cerca de R$ 438 milhões, dessa forma, estão pendentes para saque. É preciso atenção, pois os valores ficarão disponíveis até o dia 29 de dezembro, atendendo mais de 23 milhões de trabalhadores.

É importante lembrar que o PIS é pago por meio da Caixa Econômica Federal aos trabalhadores da iniciativa privada. Já o Pasep é repassado pelo Banco do Brasil aos servidores públicos. O benefício é de até um salário mínimo (R$ 1.212) aos inscritos.

Abono PIS/Pasep: veja quem tem direito e como acessar

Comumente, o calendário de pagamentos é organizado conforme o mês do nascimento para os trabalhadores do setor privado, e de acordo com o número final de inscrição para os profissionais do setor público.

Para ter direito ao abono do PIS/Pasep, é necessário que a pessoa cumpra com as seguintes regras:

Registro no PIS ou no Pasep há pelo menos cinco anos;

Receber até dois salários mínimos em média;

Estar inscrito na Rais do e-Social;

Ter trabalhado ao menos por 30 dias no ano-base do pagamento (2020, no caso).

A consulta do abono PIS/Pasep deve ser analisada por meio do aplicativo da Carteira de Trabalho, disponível para sistemas Android e iOS. Veja o procedimento:

Primeiro, baixe o aplicativo no seu smartphone;

Depois, informe o número do seu CPF;

Digite a senha do gov.br. Caso não possua conta, é preciso criar uma;

Clique em “Benefícios”;

Em seguida, selecione a opção “Abono Salarial”;

Lá haverá informação sobre o abono e se a pessoa está ou não habilitada.

Quem não possui acesso à internet pode ligar diretamente para a Caixa Econômica Federal no número 0800 726 0207 e saber sobre o PIS ou ligar para o Banco do Brasil, telefone 0800 729 0001, para informações sobre o Pasep.

Também é possível realizar a consulta no número 158, da Central do Trabalhador funciona para ambos (PIS/Pasep).

Fonte/ Portal concursos no Brasil