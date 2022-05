Abertas as inscrições para o Encceja 2022

O exame Nacional para Certificação de Jovens e Adultos (Encceja) estão com as inscrições abertas desde ontem, 24 e vai até o dia 4 de junho.

As provas serão realizadas no dia 28 de agosto, em todas as unidades federativas. É possível saber os municípios de aplicação através do link.

Na edição deste ano, não haverá necessidade de justificativa de ausência para quem se inscreveu e faltou ao Encceja 2020.

Também não será necessário o pagamento da taxa de ressarcimento para os ausentes no ano passado que vão fazer as provas novamente.

A idade mínima para os participantes do exame voltado ao ensino fundamental é de 15 anos, na data da prova. Para o ensino médio, a idade mínima é de 18 anos completos.

O exame terá quatro provas com 30 questões cada uma, além de uma redação. As provas terão quatro horas de duração no turno da manhã e cinco horas no turno da tarde.

Prova I: 30 questões de Ciências Naturais;

Prova II: 30 questões de Matemática;

Prova III: 30 questões de Língua Portuguesa com redação, Inglês, Espanhol, Artes e Educação Física;

Prova IV: 30 questões de História, Geografia, Filosofia e Sociologia.

Já para quem tenta o nível médio a prova terá:

Prova I: 30 questões de Ciências da Natureza e suas Tecnologias – Química Física e Biologia;

Prova II: 30 questões de Matemática e suas Tecnologias;

Prova III: 30 questões de Língua Portuguesa com redação, Inglês, Espanhol, Artes e Educação Física;

Prova IV: 30 questões de Ciências Humanas e suas Tecnologias – História, Geografia, Filosofia e Sociologia.

A participação é voluntária e gratuita e os interessados podem se inscrever através da Página do Encceja. http://enccejanacional.inep.gov.br/encceja/#!/inicial

Com informações Portal Correio