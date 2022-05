A super produção “AVATAR 2” chega aos cinemas com efeitos de tirar o fôlego

A 20th Century Studios divulgou nesta segunda-feira (9) o primeiro trailer oficial de Avatar – O Caminho da Água, sequência do filme lançado em 2009. Assim como já havia sido divulgado pela crítica, o vídeo não dá muitos detalhes da trama, mas ressalta os incríveis cenários de Pandora, além de dar uma “palinha” da qualidade dos efeitos visuais.

A história de Avatar 2

Na trama, Jake e Neytiri devem enfrentar um antigo inimigo para proteger sua família. “Jake Sully vive com sua nova família formada no planeta Pandora. Uma vez que uma ameaça familiar retorna para terminar o que foi iniciado anteriormente, Jake deve trabalhar com Neytiri e o exército da raça Na’vi para proteger seu planeta”, aponta a sinopse divulgada no IMDb.

Parte do elenco original, incluindo Zoe Saldana, Sam Worthington, Sigourney Weaver e Stephen Lang, voltarão para a produção. Entre os novos rostos estão Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, Jemaine Clement, Giovanni Ribisi e Kate Winslet.

Vale ressaltar que se a sequência for bem sucedida, a franquia deve ganhar mais três filmes programados para serem lançados em 2024, 2026 e 2028.

Avatar – O Caminho da Água chegará aos cinemas no dia 16 de dezembro.

Fonte/ Tecmundo