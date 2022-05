A preferência por Alan Rick como candidato ao Senado pode azedar de vez a relação entre o Governador Gladson Cameli e Márcio Bittar

O clima ficou tenso, após governador Gladson Cameli (PP) anunciar que apoiará Alan Rick (União Brasil) para o Senado. A sua correligionária, Mailza Gomes, quebrou o silêncio e afirmou que também está na disputa pela vaga ao senado.

Em tese

Em tese, Gladson Cameli deveria apoiar a candidata do seu partido, o PP, mas não é bem assim que as coisas são.

Perdeu o tempo

Mailza Gomes perdeu o time (tempo) correto das discussões. Não se articulou como deveria e se enclausurou ouvindo apenas o Arthur Neto.

Sumiu

Mailza sumiu na hora errada. Errou nos movimentos, pecou pela omissão nas discussões. Deixou de bater na mesa quando era preciso.

O fator Marcio Bittar

Se Alan Rick é o candidato do governador ao Senado, resta saber como será a relação dele com o senador Marcio Bittar que espera apoio para a ex da esposa na corrida pela vaga.

Tchê

O deputado Tchê não veio ao mundo a passeio. Ele conseguiu emplacar a nora como secretária de Meio Ambiente e o fiel escudeiro, Evilando Achaar, como diretor-presidente da Agência de Negócios do Acre.

Agora é sentar e aguardar as próximas movimentações no tabuleiro.

Fonte/ Folha do Acre