A pedido de Nicolau Júnior, SESACRE realiza saúde itinerante em Cruzeiro do Sul

Atendendo a uma solicitação do deputado Nicolau Júnior, presidente da Assembléia Legislativa, a SESACRE confirmou a etapa no Juruá para onde serão deslocados mais de cinquenta profissionais, entre médicos, enfermeiros, auxiliares e pessoal de apoio. A equipe vai ofertar os serviços de consultas ambulatoriais e exames especializados nas áreas de ginecologia, ortopedia, ultrassonografia e pediatria.

A equipe também encaminha os pacientes para as cirurgias eletivas, reduzindo a fila de espera.

No final do mês passado, Nicolau Júnior acompanhou o trabalho do Saúde Itinerante em Plácido de Castro, e aproveitou a presença da secretária Paula Mariano para solicitar a realização de uma etapa em Cruzeiro do Sul. No início da semana a gestora confirmou a ida da equipe ao Juruá.

“Acompanhei o trabalho desses profissionais em Plácido de Castro e vi o quanto é importante esse programa da SESACRE. Solicitei então a ida da equipe a Cruzeiro do Sul e recebi essa semana a boa notícia que nos dias 26 e 27 nossa população será contemplada. Agradeço a secretária Paula e ao governador por esse importante trabalho que o programa realiza no Acre”, disse Nicolau.

Segundo relatório divulgado pela SESACRE, o programa esteve no mês de abril nas cidades de Sena Madureira, Plácido de Castro, Manoel Urbano e Feijó.

Pelo cronograma, o Saúde Itinerante vai está em Tarauacá nos dia 13 e 14, Assis Brasil 20 e 21 e depois em Cruzeiro do Sul.

Fonte/ O Alto acre