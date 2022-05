A 15 dias do fim do prazo, mais de 18,5 mil contribuintes do Acre ainda precisam entregar a declaração do imposto de renda

Das 86.764 declarações do imposto de renda que a Receita Federal espera receber no Acre, 18.574 ainda precisam ser entregues em todo o estado. Segundo o último levantamento da Receita, 68.190 contribuintes conseguiram prestar contas com o leão até a manhã desta segunda-feira (16). O número entregue é 78,6% do total esperado.