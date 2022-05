777 contrata executivo do City para comandar o futebol, e Vasco celebra: “Espetacular”

Um movimento da 777 Partners no exterior está sendo comemorado dentro do Vasco. A empresa americana, que negocia para adquirir 70% da SAF do clube, contratou Don Dransfield para ser chefe mundial de futebol da empresa. O executivo comandou o grupo City por 12 anos e foi um dos principais responsáveis pela expansão internacional do grupo, que tem o Manchester City como carro-chefe.

O Vasco foi informado durante a passagem de executivos da 777 pelo Rio de Janeiro, na semana passada, sobre a contratação. A empresa comunicou que Don Dransfield ficará baseado em Londres e terá uma visão global e ampla sobre os clubes de futebol do grupo. Ele irá se reportar a Josh Wander (sócio-fundador) e Juan Arciniegas (diretor-geral).

É uma estratégia para reforçar a estrutura corporativa da empresa, que vem crescendo e adquirindo times de futebol pelo mundo. Além da negociação avançada com o Vasco, a 777 hoje é dona de Genoa (Itália) e Standard Liege (Bélgica), está em vias de comprar o Red Stars (França) e possui uma porcentagem do Sevilla (Espanha).

Esse é um projeto ambicioso com claro senso de direção e propósito – disse Don, em nota da 777 enviada para a imprensa internacional. O comunicado também cita que o executivo tem mais de 20 anos de experiência no futebol.

O Vasco recebeu mundo bem a notícia. O clube carioca considera Don Dransfield um dos principais executivos do futebol mundial.

– É uma grande notícia. Mostra o compromisso da 777 em investir no futebol com profissionais de primeiro gabarito. Uma visão estratégica de longo prazo que visa o crescimento e fortalecimento do grupo no futebol. É um privilégio ter uma pessoa como Don dentro desse projeto, que esperamos que o Vasco venha fazer parte – disse ao ge o vice-presidente geral do Vasco, Carlos Roberto Osório.