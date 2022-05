50 anos de Ivete Sangalo tem beijo, família e amigos famosos

Ivete Sangalo completou 50 anos na sexta-feira (27) e, para comemorar, reuniu a família, amigos famosos e fãs em um megashow, realizado em Juazeiro, na Bahia, cidade natal da cantora, que foi transmitido ao vivo pela Globo para todo o país.

A apresentação é parte da Turnê Colorido, que homenageia a carreira de Ivete na música. Preta Gil foi convidada para dividir o palco com a cantora e, nos bastidores, apareceu coladinha em Ivete. Marcelo, filho da aniversariante, também se apresentou no show ao lado da mãe.

Boninho, diretor de variedades da Globo; o ator Érico Bras, que substituiu Marcos Mion no papel de apresentador do show, após o global testar positivo para a Covid-19; e a apresentadora Luana Xavier também estiveram presentes no evento. Sem vergonha das câmeras, Ivete ainda recebeu o marido, Daniel Cady, de quem arrancou um beijão sem cerimônia.

Homenagens de amigos famosos

A celebração também se estendeu para as redes sociais. Antes de participar do show, Preta Gil fez uma montagem de fotos ao lado de Ivete: “Tenho o privilégio de ter vivido metade desses 50 ao seu lado, são 25 anos de amizade. Te falo todos os anos a mesma coisa, mas não me canso de dizer o quanto você é importante pra mim, o quanto você foi fundamental pra construção da minha carreira e o quanto você é fundamental pra construção do meu caráter como mulher e artista. Você é mais que uma amiga irmã, você é minha escola, pois com você eu aprendi tanto, mais tanto do que sou”, ressaltou.

Fonte/ Portal Yahoo Notícias