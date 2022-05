5 organizações patrocinadas pela maçonaria que você não conhecia

A maçonaria pode até ser descrita como uma sociedade discreta, mas a sua existência é bem difundida pelo mundo inteiro. Os maçons compartilham a visão de aclassismo, humanismo, os princípios da liberdade, democracia, igualdade, fraternidade e aperfeiçoamento intelectual.

Porém, se o maçonaria é a vertente principal desse pensamento e significa, literalmente, “associação de pedreiros”, também existem os chamados “grupos paramaçônicos” por aí. Essas instituições paralelas são as cinco principais do Brasil e nós falaremos mais sobre elas nos próximos parágrafos. Veja só!

1. Filhas de Jó

A Ordem Internacional das Filhas de Jó é uma instituição sem fins lucrativos e é destinada para mulheres entre os 10 e 20 anos. O objetivo do grupo é desenvolver o caráter de seus membros por meio desenvolvimento moral e espiritual encontrados na Bíblia.

Essa instituição paramaçônica foi batizada em homenagem às três filhas de Jó: Kézia, Jemima e Keren-Happuck, citadas no livro sagrado como “as mulheres mais justas de toda a Terra”. Ethel T. Wead Mick foi a fundadora do grupo nos Estados Unidos, em 1881.

2. Arco-íris

Fundada pelo maçom William Mark Sexson em 1922, a Ordem Internacional do Arco-íris para Meninas surgiu como forma de aumentar mais ainda a “família maçônica”. Dessa forma, mulheres também poderiam participar, sobretudo em uma época em que muitos membros haviam morrido na Primeira Guerra Mundial.

O grupo surgiu como um espaço para que meninas jovens pudessem compartilhar ideias com pessoas da sua idade, mas sendo orientadas por adultos. O nome foi baseado na história de Noé, que fala sobre o surgimento de um belo arco-íris após a chuva forte.

3. DeMolay

A Ordem DeMolay é uma instituição paramaçônica norte-americana considerada a maior organização juvenil e masculina do mundo. Fundada em 1919 por Frank S. Land, o grupo é destinado para jovens com idade entre os 12 e 21 anos incompletos, que precisam ser indicados por um maçom ou DeMolay.

Assim como as outras instituições patrocinadas pela maçonaria, os DeMolay visam desenvolver características de liderança e fornecer um bom ambiente moral aos seus membros na juventude. A Ordem é inspirada pelo martírio do nobre francês Jacques de Molay, membro da Ordem dos Templários que foi queimado na fogueira.

4. APJ

A Ação Paramaçônica Juvenil do Grande Oriente do Brasil (APJ) é uma instituição paramaçônica brasileira para jovens de ambos os sexos. Criada pelo maçom Adison do Amaral em 1983, o principal objetivo do grupo é integrar uma família maçônica em uma única instituição e desenvolver jovens entre os 7 e 21 anos.

Pessoas que estão dentro dessa faixa de idade não precisam ter vínculo anterior com a maçonaria, mas devem ser apadrinhadas por um membro regular ou maçom. Em sua página oficial, a organização afirma ter foco no “desenvolvimento moral, intelectual, social, artístico e cívico-patriótico” de seus membros.

5. Estrela do Oriente

A Ordem da Estrela do Oriente foi fundada em 1850 por Robert Morris, Mestre-Maçom no estado do Kentucky (EUA). Um dos grandes objetivos da criação do grupo era dar suporte à Ordem Internacional do Arco-Íris para Meninas e a Ordem Internacional das Filhas de Jó, incentivando o surgimento de novas lideranças e ajudando na formação moral dos membros.

Ela é integrada principalmente por mulheres, mas também participam homens maçons, e possui mais de 1,2 milhão de integrantes ao redor do mundo. Apesar de ter surgido nos EUA, a Ordem já se espalhou para mais de 14 países em diversos continentes — lista essa que inclui o Brasil.

Fonte/ Portal megacurioso.com