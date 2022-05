O Verão é uma das estações do ano mais apreciadas pelos jogadores de cassino para realizarem esta atividade, não só pelas noites quentes que convidam as pessoas a sair, mas também por ser sinónimo de férias, na maioria dos casos.

Apesar de existirem cada vez mais alternativas de excelente reputação ao nível, como por exemplo a 1xbet, uma ida a um cassino físico será sempre uma experiência que confere outra adrenalina e entusiasmo, mesmo ao jogador mais recreativo.

No que toca aos jogos de cassino existem inúmeras alternativas que poderá experimentar, sendo que os caça-níqueis são das atividades com maior diversidade e onde poderá escolher o tema que mais gostar.

Para além de poder usufruir deste tipo de jogos, tanto em espaços físicos como em espaços online, os caça-níqueis são verdadeiras “fontes entretenimento”, já que poderá jogar com apostas muito pequenas, na maioria das ocasiões.

Assim sendo, neste artigo, iremos mostrar-lhe os 5 caça-níqueis de cassino com temas de verão, algo que pode combinar mais com o seu espírito, ou, se assim quiser, transportá-lo para esse estado mais rapidamente e sem sair da sua cadeira.

Wild Hog Luau

Uma praia idílica e uma celebração sobre o que realmente é o Verão, está por de trás deste caça-níqueis inteiramente relacionado com esta altura do ano e com, curiosamente, javalis selvagens animados.

O jackpot existente neste em Wild Hog Luau é, provavelmente, o maior atrativo para a maioria dos jogadores, sendo que as possibilidades de aposta acabam por ser muito variadas, não limitando o público.

Este título possui inúmeras rondas com rodadas livres onde poderá encontrar multiplicadores e chegar a um jackpot que poderá rondar 6,800 vezes a sua aposta, um verdadeiro aliciante para qualquer jogador.

Samba Sunset

Com uma temática associada ao Verão, samba e Brasil, este é um caça-níqueis com personagens em forma de cartoon e cores muito vivas, tornando-se um jogo muito apelativo, sobretudo para os jogadores menos experientes.

Existem dois possíveis jackpots para agarrar, tornando assim inúmeras as possibilidades de vencer neste título criado pela RealTime Gaming, um dos gigantes no que toca à indústria de desenvolvimento de software de jogos.

Este é um jogo bem mais adequado para jogadores que gostam de apostar valores baixos, já que a aposta máxima que poderá realizar é consideravelmente inferior ao habitual.

The Party Guy

Este caça-níqueis absorve a verdadeira essência do Verão, utilizando o Hawaii como plano de fundo através das águas límpidas e a praia com areia branca.

Para além dos símbolos com enorme relação com a praia como as conchas, os bilhetes de avião para viajar e personagens vestidas com roupas veranianas, este é um título bastante flexível em termos de apostas que poderá realizar.

Neste título também poderá encontrar várias rondas bónus, algo que normalmente cativa o interesse da maioria dos jogadores, tornando assim o jogo mais interessante e não caindo sempre numa constante muito aborrecida.

Amigos Fiesta

Tal como o nome indica estamos perante um título com enormes associações à cultura mexicana e onde irá encontrar vários elementos relativos a este país.

Este caça-níqueis possui rondas bónus, rodadas grátis, multiplicadores, scatters e wilds, tudo o que pode desejar num jogo, sendo que a sua volatilidade é média-alta, onde não terá ganhos com grande frequência.

Certamente que irá gostar deste título criado pela Ignition Casino, nem que seja pelos sombreros, a tequila e os tacos, elementos divertidos e completamente associados ao México na sua verdadeira essência.

The Hive

Com um fundo em que poderá ver uma montanha verde e vários conceitos de natureza, este é um caça-níqueis dominado pelas abelhas e flores como símbolos.

Desenvolvido pela BetSoft no ano passado, este tem sido um título em destaque pela sua temática de Verão e por ter um RTP de 96,13%, ligeiramente acima do que vemos em títulos relacionados neste género.

Um dos fatores mais interessantes é o facto de poderem realizar-se apostas muito pequenas ou com valores extremamente elevados, cativando assim um público-alvo mais alargado à procura de sucesso.

Apesar de esta ser uma temática extremamente específica, existem inúmeros títulos disponíveis associados ao Verão disponíveis online, muitos deles que poderá experimentar de forma gratuita, mesmo antes de começar a apostar.

Os caça-níqueis tem vindo a ter uma enorme evolução gráfica mais recentemente, não só pelo grande desenvolvimento que esta indústria tem tido, mas também pelo catálogo mais diversificado que os desenvolvedores oferecem às plataformas de jogo.