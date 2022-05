2°BPM recupera moto roubada durante abordagem de rotina

Uma guarnição do 2° Batalhão da Polícia Militar, recuperou no início da noite desta quinta-feira, 05 uma motocicleta Modelo XR da Honda que possui restrição de roubo datado de seis anos.

De acordo com informações, a placa da moto é de uma motocicleta do mesmo ano e modelo, porém, ao pesquisar detalhes, tais como a numeração do Chassi, descobriu que os números não eram iguais ao que deveria constar com a numeração da placa.



Diante da situação, o homem que trafegava na moto recebeu voz se prisão por suspeita de receptação e conduzido a Delegacia Central – DEFLA, onde a Polícia Civil dará continuidade ao processo investigativo.