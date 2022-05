Conmebol vai investigar 7° clube por atos racistas contra brasileiros em jogos

A Conmebol vai abrir, nesta sexta-feira (27), um processo disciplinar para investigar atos racistas de torcedores do Independiente, da Argentina, contra brasileiros durante a partida do clube com o Ceará, pela Copa Sul-Americana, na última quarta-feira (24).

Trata-se da sétima denúncia aberta pela Comissão Disciplinar da Conmebol contra clubes sul-americanos por injúria racial.

No caso mais recente desta semana, em Buenos Aires, um torcedor da equipe argentina fez imitações de um macaco para os apoiadores do time cearense.

O Independiente será o segundo clube julgado pelo novo código disciplinar da Conmebol, que endureceu as sanções contra atos de discriminação em todas as competições da entidade, após consecutivos casos de injúria racial.

A primeira equipe a ser denunciada com base neste novo regulamento foi o Boca Juniors, também de Buenos Aires, no jogo com o Corinthians, na Argentina.

Partidas distintas, mas a mesma situação: torcedores imitando macacos para os brasileiros.

“Neste novo regulamento, a multa mínima a ser aplicada a clubes ou associação em que o torcedor infringir a regra passa a ser de 100 mil dólares – anteriormente era de 30 mil dólares”, diz o documento da Conmebol.

A maior rigidez adotada pela entidade leva em consideração os frequentes atos racistas contra brasileiros em 2022.

Dos sete casos flagrados, três processos já tiveram as penas definidas. O mais recente teve a multa estabelecida em US$ 30 mil e faz referência à partida entre Emelec e Palmeiras, no dia 27 de abril.

Na ocasião, torcedores equatorianos proferirem ofensas racistas a brasileiros no jogo. A Unidade Disciplinar da Confederação advertiu ainda que, em caso de reincidência da infração, o clube poderá ser punido de forma mais rígida.

Nos outros dois casos, em que os autores eram torcedores do River Plate e do Universidad Católica, os clubes também foram punidos no mesmo valor. Em ambos, torcedores brasileiros foram comparados com macacos.

A expectativa é que mais uma punição seja divulgada nos próximos dias, como apurou a reportagem da CNN com fontes ligadas à Conmebol.

Recorde de casos de injúria racial

Um levantamento do Observatório Racial do Futebol, feito a pedido da CNN, mostra que o futebol sul-americano registrou um recorde de casos de injúria racial em 2022. Os dados fazem referência às duas competições regulamentadas pela Conmebol.

Até o momento, neste ano, a confederação registrou dez casos de injúria racial, sendo seis na Libertadores e quatro na Copa Sul-Americana. Todos os episódios de discriminação tiveram brasileiros como alvo, segundo a entidade.

