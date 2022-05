Alan Rick está feliz com apoio de Gladson, mas adota cautela e diz que candidaturas só se consolidam nas convenções

Mais amadurecido politicamente, o deputado federal Alan Rick (União Brasi) afirmou à esta colunista que ficou feliz com a declaração do governador Cameli sobre apoiá-lo para a disputa do Senado, mas está consciente de que as candidaturas só se consolidam nas convenções.

Cautela

Alan afirmou que ficou muito feliz, que tem sido um amigo fiel do governador e que está grato pelo reconhecimento, mas adotou a cautela como lema. Certo ele está.

Colocou os pés no chão

Alan Rick amadureceu muito nos últimos tempos, passou de um político afobado e mimado para um cara cauteloso e estrategista, além de ter voltado aos áureos tempos da humildade.

Mailza Gomes

A senadora Mailza Gomes (PP) tem perdido um tempo precioso nesse período de pré-campanha com esta indecisão e silêncio sepulcral.

Nada de Câmara Federal

As últimas informações é que ela será candidata ao Senado e não disputará uma cadeira na Câmara Federal como havia sido dito anteriormente.

Tadeu Hassem

Quem vem fortalecendo seu nome no Alto Acre como candidato a deputado estadual é Tadeu Hassem (Republicanos).

Fortes chances de se eleger

Anotem esse nome aí: Tadeu Hassem! Possívelmente será deputado estadual na próxima legislatura.

Chapa do PSD

A chapa de estadual do PSD ficou péssima. Se eleger um deputado será por milagre. Quem tem mais chances ali é Eduardo Ribeiro.

Estarrecedor

Informações de que uma pessoa da tradicional família acreana fez um aborto para poder seguir sua carreira política sem máculas. Estarrecedor.

Federações

Os partidos têm até 31 de maio para criação das federações para as eleições gerais de 2022. Vamos ver como fica isso no Acre.

Fonte/ A fllha do Acre