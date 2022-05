A jogada de mestre de Bolsonaro

Não só os Bolsonaristas e a oposição estavam com suas atenções para o encontro de Elon Musk com o presidente Jair Bolsonaro.

Todos os globalistas do mundo tremem com a situação, e se eu fosse eles, também tremeria.

A maior parte das notícias se limita a dizer que o encontro tem como pauta a expansão de Internet em áreas remotas pela tecnologia da SpaceX, mas não se debruça sobre a linha principal do assunto.

Bolsonaro sabe que além de proporcionar Internet, os satélites da Starlink, que já tiveram concessão cedida pela Anatel, podem monitorar as áreas de desmatamento da Amazônia. O sistema serviria como um mapeamento paralelo, que poderia ser usado nos comparativos de sistemas internacionais, que acusam o Brasil de não proteger de forma adequada as áreas amazônicas.

Vale lembrar que o Brasil já tem um satélite próprio, o Nanosatelite C-BR2, porém, ele existe mais para monitorar queda de partículas e o campo Geomagnetico. Os equipamentos de Musk seriam mais específicos para mapeamentos de áreas verdes, e teriam mais credibilidade pela sua tecnologia.

Claro que o empresário também quer negociar minerais para suas baterias de carros elétricos. Nada é puramente filantrópico quando encontros desse nível acontecem.

Com relatórios específicos, e a possibilidade de áreas bem demarcadas no futuro, todos os argumentos da galera ESG viriam ao chão, pois o governo brasileiro conseguiria provar que o país não é essa catástrofe ambiental que tanto pregam.

Empecilhos de contratos desapareceriam, e investimentos internacionais não poderiam ser barrados com desculpa de descaso com o meio ambiente.

Por isso Musk sabe que sua vida corre perigo. Se pensar a longo prazo, levando em conta a questão da água no futuro, os acordos aqui podem sim definir a soberania perpétua do Brasil, e tenho certeza que isso não agrada os planos dos senhores do Mundo.

Acompanhem com carinho os desdobramentos desse encontro. O lance aqui é bem mais sério que a volta do Trump ao Twitter.

Fonte/ Portal Jornal da Cidade on line