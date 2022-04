XP/Ipespe: Lula tem 45% das intenções de voto; Bolsonaro, 31%

Pesquisa XP/Ipespe divulgada nesta sexta-feira (22/4) aponta que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a corrida pela Presidência da República com 45% das intenções de voto. O petista é seguido pelo atual presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), que tem a preferência de 31% do eleitorado.

Atrás da dupla está Ciro Gomes (PDT), com 8% das citações, e João Doria (PSDB), com 3%. André Janones (Avante) e Simone Tebet (MDB) tem 2%, cada. Os demais candidatos – Felipe D’Ávila (Novo), Vera (PSTU) e Eymael (Democracia Cristã) – tiveram desempenho inferior a 1%.

Ao todo, 7% dos entrevistados disseram não ter candidato, que não iriam votar, ou votariam em branco ou nulo. Outros 2% afirmaram não saber em quem votarão para o Palácio do Planalto.

A pesquisa foi realizada de 18 a 20 de abril de 2022. A margem de erro é de 3,2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Foram entrevistadas 1 mil pessoas de 16 anos ou mais, por meio de ligações telefônicas, em todas as unidades da Federação. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo BR-05747/2022.

Os dados mostram uma estagnação dos percentuais de Lula e Bolsonaro, nomes favoritos entre os eleitores para a Presidência da República. No levantamento anterior do instituto, realizado no início deste mês, o petista tinha 44% das intenções de voto contra 30% do atual presidente. Ou seja, ambos oscilaram um ponto para cima nesse período.

Pesquisa espontânea

Na avaliação espontânea de intenção de votos, Lula aparece com 38% das citações e Bolsonaro com 28%. Na sequência, está Ciro Gomes com 4% do eleitorado. Doria, André Janones, Sérgio Moro e Simone Tebet aparecem atrás com 1%, cada.

A pesquisa espontânea considera a resposta do entrevistado em cenário em que não é lhe dado nenhuma alternativa para resposta. O objetivo é mensurar a lembrança do questionado sobre o tema Eleições. Já na pesquisa estimulada, o entrevistado recebe uma lista com nomes de candidatos, entre os quais escolhe uma das opções.

Fonte: Metrópoles