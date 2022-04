WhatsApp sai do ar na tarde desta quinta (28/4); internautas reclamam

Internautas foram às redes sociais nesta quinta-feira (28/4) para falar sobre a queda do Whatsapp na parte da tarde. Muitos perceberam que o aplicativo de mensagens parou de funcionar nos celulares, no entanto, funcionava tranquilamente na versão Web.

O site Downdetector, especializado em registrar problemas técnicos, registrava 3.398 reclamações às 17h30. Os primeiros registros de instabilidade começaram a ser anotados no site às 17h11. O nome do aplicativo de mensagens já é o terceiro mais comentado no Twitter no Brasil. Usuários reclamam da instabilidade do app de Marck Zuckberg.

Confira algumas reclamações dos usuários:

O WhatsApp caiu DE NOVO, não é possível mark Zuckerberg pic.twitter.com/9S0Ex1JR2u — Srtª Z🤵🏽‍♀| 🌙 (@Aannajulinha) April 28, 2022

e o whatsapp já morreu de novo pic.twitter.com/qxYVMGOsPv — matheus (@whomath) April 28, 2022

O WhatsApp caiu e eu tava assim no aparelho já: pic.twitter.com/v21mTsg1zG — juh (@dinixjulia) April 28, 2022

Toda vez que o WhatsApp cai, a gente acha que é o wi-fi. 🤡 pic.twitter.com/kyGrkUFETo — 𝖄𝖆𝖘𝖒𝖎𝖓 (@yamoraes) April 28, 2022

eu achando que recebi maior vácuo e agora que percebi que o WhatsApp caiu kkkkkkk pic.twitter.com/YGV1pk5mZD — alissinho (@alissonhr_) April 28, 2022

O WhatsApp caiu e eu tava literalmente assim mexendo no celular achando que o culpado era ele pic.twitter.com/BAqmp4G5CZ — PEDRAO (@Itspedrito) April 28, 2022

Fonte: Correio Braziliense