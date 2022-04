Wesley Safadão vai ser o último show da Expoacre 2022 e Zé Vaqueiro canta na quarta

O cantor Wesley Safadão está confirmado para cantar na Expoacre 2022, que começa dia 30 de julho e termina dia 7 de agosto. No meio da semana, quarta-feira, quem canta é outro fenômeno, Zé Vaqueiro. Segundo a organização da feira, o resto da programação está sendo montada, com muitas novidades. “O governador pediu para que façamos um evento que fique marcado na agenda de festas do Acre”, disse um dos organizadores, o Júlio César. A chefia da organização é do ex-chefe da Casa Cívil, Rômulo Grandidier.

Fonte: Acrenews