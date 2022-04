Você sabe o que é capacitismo? A Polícia Civil explica pra você

A Delegada Mariana Gomes abordou em uma série de vídeos o que é capacitismo e detalhou alguns crimes praticados contra pessoa com deficiência.

Hoje, no dia mundial da conscientização do autismo, o verbo é: incluir e não excluir as pessoas com deficiência.

O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento que começa na gestação e que vai dar seus sinais iniciais na primeira infância.

Lembre-se que a opressão e a discriminação praticadas contra pessoa com deficiência é combatida com firmeza pela Polícia Civil que apura a autoria, materialidade e circunstâncias da prática delitiva.

Diga NÃO À DISCRIMINAÇÃO.

Assista ao vídeo e confira!

Fonte: Assessoria da PCAC