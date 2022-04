Você pode ter perdido: Pronampe prorrogado; Senado deve manter Auxílio Brasil em R$ 400; Inflação pressiona preços dos alimentos; Novo lote do FGTS e mais

A semana termina cheia de novidades para os brasileiros, sendo algumas delas positivas e outras nem tanto. No campo das boas notícias, o Senado Federal aprovou a prorrogação do Pronampe, programa de crédito voltado para micro e pequenas empresas.

Para as famílias de baixa renda, o Congresso sinalizou que deve manter o Auxílio Brasil no patamar mínimo de R$ 400. Nesta sexta-feira, 29, sai o último lote do benefício social, que em alguns casos vem acompanhado do vale-gás de R$ 51.

Os trabalhadores nascidos em fevereiro também terão um alívio no bolso. Amanhã, 30, será paga ama nova parcela do saque extraordinário do FGTS para esse grupo.

Os recursos devem aliviar um pouco as finanças dos cidadãos, cada vez mais comprometidas com o aumento da inflação nos preços dos alimentos. Saiba mais detalhes nos destaques desta sexta-feira.

Prorrogação do Pronampe é aprovada no Senado

O projeto de lei que prorroga o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe) até o fim de 2024 foi aprovado quarta-feira, 27, pelo Senado. A implementação da medida passa a depender apenas da sanção presidencial.

Com isso, o prazo para que o governo federal restitua os recursos do Fundo Garantidor de Operações (FOG) aumenta em três anos. A previsão inicial que consta no projeto é que os valores seriam devolvidos a partir de dezembro deste ano.

Segundo a senadora Kátia Abreu, relatora do projeto, mais de R$ 60 bilhões em créditos já foram liberados para mais de 694 mil empresas. Outros R$ 50 bilhões devem ser utilizados nesta nova fase.

O Pronampe tem como objetivo estimular a liberação de empréstimos pelos bancos, que recebem créditos tributários em contrapartida. Na nova etapa, as empresas beneficiadas serão obrigadas a manter os empregos durante o período da contratação do crédito.

“No auge de uma crise, o empresário pegar um dinheiro e ficar na obrigatoriedade de não poder demitir ninguém é muito pesado. Nós todos queremos manter o emprego no país, mas isso não pode ser na marra, à custa do sacrifício das micro e pequenas empresas do país. É a economia brasileira crescente que vai manter o emprego e não a obrigatoriedade em lei”, disse a senadora Kátia Abreu.

Auxílio Brasil de R$ 400 deve continuar

O valor mínimo pago pelo programa Auxílio Brasil deve continuar na casa dos R$ 400, afirmou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). A Medida Provisória (MP) que estabelece o valor foi aprovada na Câmara, e agora aguarda apreciação no Senado.

“Em relação ao valor, eu imagino que haja já uma tendência de se manter o valor que foi pactuado até porque de nossa parte, do Senado, nós temos uma grande responsabilidade fiscal também”, antecipou Pacheco.

O prazo para que a Casa vote o projeto termina no dia 16 de maio. O senador afirmou que o texto será votado no “plenário do Senado dentro do prazo de caducidade”.

Últimos depósitos de abril do Auxílio Brasil e vale-gás

A Caixa Econômica Federal encerra nesta sexta o pagamento da parcela de abril dos programas Auxílio Brasil e vale-gás. Cerca de 18,06 milhões de famílias receberam o primeiro benefício, enquanto quase 5,4 milhões tiveram acesso ao segundo.

Cada beneficiário do Auxílio Brasil recebeu pelo menos R$ 400 neste mês. Já a parcela do vale-gás foi fixada em R$ 51, uma vez que ela deve corresponder a 50% do preço médio nacional do botijão de gás de 13 kg.

Como de praxe, as liberações ocorrem de acordo com o final do Número de Identificação Social (NIS) dos beneficiários. Hoje é a vez dos brasileiros com NIS final 0 recebem a ajuda financeira.

Todas as informações sobre a aprovação, bloqueio, valores e calendário de pagamento podem ser encontradas no aplicativo Auxílio Brasil, disponível para Android e iOS.