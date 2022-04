VINCI Airports lança logomarcas dos aeroportos de Cruzeiro do Sul e Rio Branco

Após assumir a gestão de sete aeroportos da região Norte, dentre eles os de Rio Branco e Cruzeiro do Sul, a empresa VINCI Airports, que é a principal operadora de aeroportos privados do mundo, acabar de lançar a logomarca dos aeroportos da região, um dos aspectos levados em consideração, foram a cultura de cada cidade.

Em Rio Branco a nova logo destaca um dos maiores elementos que representam o nosso estado, que é a extração da borracha e os vincos que se formam nas seringueiras, resultado do processo de colheita do látex.

Para a logo do aeroporto de Cruzeiro do Sul, a marchetaria que utiliza a madeira como matéria prima para fabricação de seus artesanatos, e a estrela que remete a constelação Cruzeiro do Sul, compõe a marca do aeroporto da cidade.

Karen Strougo, CEO da Aeroportos da Amazônia, comenta que a Vinci Airports acredita na sustentabilidade e no senso de lugar. “Portanto, cada aeroporto deve apresentar as raízes e a identidade de sua cidade. Isso é tanto para a população quanto para os estrangeiros que visitam. A Vinci Airports usará os logotipos para promover cada destino em exposições, festivais e comunicações globais em todo o mundo”, disse. Os logotipos, em alta resolução, estão disponíveis mediante solicitação ao grupo.

A Vinci Airports, administra 53 aeroportos em 12 países da Europa, Ásia e Américas. “Aproveitamos nossa experiência como integrador abrangente para desenvolver, financiar, construir e operar aeroportos, ao mesmo tempo em que alavancamos nossa capacidade de investimento e experiência na otimização do desempenho operacional, modernização da infraestrutura e condução da transição ambiental”. A Vinci Airports tornou-se o primeiro operador aeroportuário a iniciar a implementação de uma estratégia ambiental internacional, em 2016, com vista a atingir emissões líquidas zero em toda a sua rede até 2050.

Confira, as 7 logomarcas dos aeroportos da região Norte;