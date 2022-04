Vídeos: traficante que participava de execuções é preso.

Thiago Mendes Barbosa, 25, conhecido como ‘Dedo’, foi preso na tarde desta sexta-feira (1). ‘Dedo’ é um traficante que estava sendo procurado pela polícia. A prisão aconteceu em condomínio, na zona norte de Manaus. O homem é envolvido com pelo menos dez homicídio cometidos em Iranduba (a 27 quilômetros a sudoeste de Manaus), região metropolitana de Manaus.

Policias da Secretaria Executiva Adjunta de Operações (Seaop) receberam a denúncia sobre a localização do criminoso. Também foram presos durante a ação, a companheira do suspeito, Diana de Abreu Lima, 25, e os cunhados, Einstein Augusto Rodrigues de Alencar Júnior, 27, e Sophia Leopoldina Teixeira de Lima, 20.

Conforme a equipe policial, Thiago estava com uma pistola com 15 munições. No apartamento a polícia identificou porções de drogas. Em Iranduba, onde aconteceram os assassinatos, foram encontradas armas de fogo em um terreno

“Já tem vários homicídios nas costas. Só em Iranduba, ele é conhecido por uns dez. Tentamos demais pegar esse elemento, mas toda vez ele conseguia fugir. Hoje a denúncia foi precisa e através disso não teve como ele se esconder ou esboçar nenhum tipo de reação”, explicou o coronel Cledemir Silva.

Conforme a polícia, Thiago dominava bocas de fumo e possui três mandados de prisão em aberto. Ele é mandante de homicídios, dos quais participava diretamente, e envolvido com as fugas registradas na delegacia de Iranduba. Vídeos dos assassinatos eram registrados pelo grupo criminoso.

Durante a ação, foram apreendidas três armas, munições, 570 trouxinhas de oxi, cocaína, R$ 430 em espécie e placas de metal, que eram utilizadas como proteção balística. O grupo foi apresentado no Distrito Integrado de Polícia (DIP). O carro utilizado nos crimes também foi apreendido.

