Vídeos – Motociclista escapa da morte ao cair embaixo de caminhonete

O acidente envolvendo uma motocicleta e uma caminhonete ocorreu na manhã desta quinta-feira, (07/04) por volta das 10 horas, na Avenida Canaã, entre os Setores 03 e 01 em Ariquemes. O motociclista foi realizar uma ultrapassagem pela lateral e acabou perdendo o controle da direção, vindo a cair embaixo da caminhonete. Apesar dos ferimentos, um milagre salvou o rapaz, que foi socorrido pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) ao Hospital Municipal de Ariquemes (HMA). Confira a reportagem que foi ao ar pelo Canal 35.1

Mais informações no Programa Bronca da Pesada, que vai ao ar a partir das 11 horas, com reprise às 20 horas, pela TV do Povo Canal 35 e agora no Digital 35.1, filiada Rede Meio Norte.

Por Ariquemes 190