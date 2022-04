VÍDEO: veja o que facção faz com jovem

Um vídeo que circula em aplicativos de mensagens instantâneas nesta terça-feira (26), mostra uma jovem de 18 anos que escapou de ser decapitada por membros da facção Revolucionário do Amazonas (RDA). O caso teria acontecido no município de Iranduba, Região Metropolitana de Manaus.

De acordo com informações da vítima, o traficante vulgo ‘Pinguim’ seria o mandante da morte dela. A motivação ainda seria porque a mesma é irmã de outro traficante, do ‘André’.

A jovem foi sequestrada, levada para uma área de mata na estrada do município e submetida a tortura. No momento em que os criminosos estavam prestes a cortar o pescoço da vítima, ouviram a sirena de uma viatura da Polícia Militar e fugiram do local.

A moça foi encontrada amordaçada, com os pés e as mãos amarradas, com o pescoço sangrando. Bastante abalada, ela ainda revelou que ‘Pinguim’ jurou matar todos os familiares de ‘André’, que supostamente pertence a uma facção rival da RDA.

Os policiais militares receberam a denúncia de forma anônima.

Por Portal Tucumã