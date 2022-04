VÍDEO: supermercado atacadista é atingido por incêndio de grandes proporções na Bahia

Caso ocorreu na manhã desta sexta-feira (8), no bairro Conveima 2, em Vitória da Conquista, na região sudoeste do estado.

Supermercado pega fogo em Vitória da Conquista, no sudoeste do estado

Um supermercado atacadista foi atingido por um incêndio de grandes proporções na manhã desta sexta-feira (8), no bairro Conveima 2, em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. O incêndio foi registrado por imagens aéreas e por pessoas que passavam pelo local e filmaram com celulares.

Pegou fogo n atacadão da minha cidade, vitória da conquista.. graças a Deus n teve vítimas…mas queimou tudo….😔 pic.twitter.com/sDxAmRgMX4 — [email protected]@rd (@Fabianokeybord) April 8, 2022

Nos vídeos, é possível ver o fogo muito alto e muita fumaça no ar. Além disso, funcionários e clientes aparecem correndo para sair do local em chamas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros da região, não há vítimas e a causa do incêndio ainda é desconhecida. Três viaturas do 7° Grupamento de Bombeiros Militar (7°GBM/Vitória da Conquista) estão no local para combater as chamas.

Segundo os funcionários, após as chamas atingiram o galpão onde ficam as máquinas empilhadeiras, baterias, e materiais inflamáveis, elas se espalharam rapidamente por toda a estrutura do local.



Supermercado atacadista é atingido por incêndio de grandes proporções na Bahia — Foto: Arquivo Pessoal/Hermano Marques

Por meio de nota, a assessoria do Carrefour, que é responsável pela rede atacadista disse que está “acompanhando e prestando todo suporte necessário para controlar a situação”.

Por causa das grandes proporções do incêndio, um engarrafamento se formou na BR-116, que fica em frente ao supermercado. A Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) estão no trecho, para garantir o isolamento do local.



Fonte: TV Sudoeste e g1 BA