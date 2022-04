VÍDEO: sucuri gigante é flagrada digerindo animal em rio

Uma sucuri, de aproximadamente 6 metros de comprimento, foi flagrada boiando após engolir uma presa no final da tarde de sexta-feira (8), no rio Aquidauana – região norte de Mato Grosso do Sul. A suspeita é que a cobra teria engolido uma capivara.

Pelas imagens é possível identificar que a sucuri estava com a cabeça para fora do rio e parte do corpo boiando. No barranco às margens do rio é comum a presença de animais como a capivara, servindo de presas fáceis para a cobra.

Um pescador que mora na região avistou a cena, e se impressionou com o tamanho da serpente. “É grande ela, hein? Deve ter engolido uma capivara. Olha o tamanho dessa sucuri”.

Do Portal Tucumã