Vídeo registra momento exato do acidente envolvendo o ex-jogador Rincón; veja

Ele passou por uma cirurgia nesta segunda-feira (11), segue em estado crítico e vai permanecer em observação pelas próximas 72 horas. O procedimento foi feito em duas horas e 45 minutos.

O colombiano vai seguir sob cuidados intensivos, e a equipe médica pediu privacidade no momento. Não há maiores detalhes sobre a cirurgia.

“Sua condição, levando em conta as descobertas muito delicadas, é muito crítica, seu prognóstico é reservado, insistimos, uma condição crítica para a qual continuaremos a implantar tudo o que for necessário. Deve ficar claro que seu prognóstico permanece muito reservado”, disse o médico à imprensa local.

Entenda o caso

O carro que o ex-jogador, de 55 anos, estava se chocou com um ônibus no bairro San Fernando, conforme vídeo divulgado pela imprensa local. Mais três pessoas estavam no veículo com Rincón. É possível ver na imagem que o carro cruzou um sinal vermelho.

Ainda não há informações se Rincón era o motorista. Porém, os demais ocupantes do veículo sofreram apenas ferimentos leves. De acordo com a imprensa colombiano, isso leva a crer que o ídolo do Corinthians possivelmente sentava no banco ao lado do condutor.

