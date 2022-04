VÍDEO: Porta de avião abre durante voo no AC e passageiros seguram cabos para mantê-la fechada até o pouso

Um voo entre a cidade do Jordão, interior do Acre, e a capital Rio Branco quase termina em tragédia nessa quinta-feira (14). A porta do avião que faz táxi aéreo abriu em pleno voo e os passageiros tiveram que segurar para mantê-la fechada até o momento do pouso no aeroporto da capital acreana.

Ninguém ficou ferido. O voo saiu às 12h30 do Jordão e pousou na capital às 14h. Vídeos gravados dentro da aeronave mostram as pessoas mantendo a porta fechada puxando alguns cabos até o pouso.

Segundo um dos passageiros, que pediu para não ter o nome divulgado, a porta abriu após um dos cabos de sustentação se romper. Para puxar e fechar a porta, segundo ele, outro passageiro se colocou para fora da aeronave sustentado por um cinto.

Com o incidente, o piloto desligou um dos motores e continuou o voo com apenas um.

“Quando a porta se abriu, um dos cabos bateu na hélice e, não sei se foi o vento ou a hélice, quebrou um dos cabos, ficando essa porta suspensa pelo outro cabo. Então, o rapaz foi lá, não tinha como pegar esse cabo do lado dele, e teve que ir mais distante e quando puxou [a porta] veio o cabo solto também. Duas pessoas ficaram puxando de um lado e outras duas do outro”, relembrou.

Passageiros seguram porta de avião que abriu durante voo no Acre

A aeronave tinha cerca de 12 pessoas, entre passageiros e dois tripulantes. O passageiro relatou também que ouviu um barulho estranho cerca de 30 minutos antes do pouso. Ao olhar para a porta, ele disse que viu a saída aberta.

“Ouvimos um barulho, impacto grande, um estrondo e o vento entrando dentro do avião. De uma hora para outra a hélice do lado direito parou, o piloto desligou. Um rapaz foi na frente do avião, o copiloto também saiu e foi para a porta”, disse.

Ainda segundo o passageiro, algumas pessoas ficaram nervosas com a situação. Uma mulher chegou a ficar com a pressão alta. Além disso, ele diz que a empresa, após o pouso, não prestou nenhum tipo de esclarecimento ou ofereceu apoio aos passageiros. “Creio que ficaram segurando a porta por uns 20 minutos. A empresa não explicou o que aconteceu, se foi algo grave, se o avião poderia ter caído, se era uma falha aceitável. Nem uma água com açúcar ofereceram, nada”, criticou.



Passageiros filmaram porta aberta do avião durante voo entre Jordão e Rio Branco — Foto: Reprodução

‘Anormalidade‘

O engenheiro aeronáutico e representante da Empresa Rio Branco Táxi Aéreo, comandante Ricardo Lima, confirmou o incidente durante o voo e falou que toda situação já foi repassada para o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).

Ele afirmou que ainda não se sabe o que causou o rompimento de um dos cabos, mas garantiu que todos os procedimentos foram feitos e o voo concluído sem mais anormalidades. A empresa investiga o que aconteceu.

“A porta se abriu em voo, estamos fazendo a manutenção, fizemos tudo de acordo com o que é previsto. Já foi comunicado ao Cenipa, toda nossa obrigação como empresa de táxi aéreo estamos fazendo. Já tenho relatos de que a aeronave, ao decolar no Jordão, pegou turbulência, ou seja, se fosse um problema muito sério teria aberto na turbulência”, argumentou.

O comandante destacou também que já foi trocada a hélice e feita manutenção na aeronave. O avião já está disponível para voo novamente. “O corrimão que é de corrente encostou na hélice e chegou a bater. Antes que acontecesse qualquer outra coisa, o piloto cortou o motor, que é previsto dentro do manual. Tudo isso que aconteceu está previsto dentro do manual do fabricante da aeronave”, concluiu.

Fonte: G1ACRE