VÍDEO: Mulher de personal trainer se pronuncia: ‘não escolhi ter um surto’

Após quase dois meses de ter vindo à tona o caso do morador de rua que se relacionou sexualmente com a esposa de um personal trainer, no Distrito Federal, a mulher se pronunciou. Em seu perfil no Instagram, Sandra Mara Fernandes disse, nesta quarta-feira (27), que não estava dentro de suas escolhas “ter um surto” e que foi vítima de “humilhações em rede nacional.”

Ela começa o texto falando que é mãe de uma menina, esposa do Eduardo Alves e agradece as pessoas que lhe defenderam enquanto estava em uma situação vulnerável. No texto, ela também conta que soube de tudo o que ocorreu enquanto estava internada.

“Passei por dias muito difíceis, nunca me imaginei naquela situação. Eu me sinto profundamente dilacerada pelo ocorrido. Hoje eu tenho ciência de tudo o que foi dito enquanto eu estava internada e sendo cuidada por médicos, psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros e outros profissionais”, escreveu.

‘Não escolhi ter um surto’

Além disso, ela diz não ter escolhido estar passando por um problema de saúde mental. “Eu sempre soube que vivemos numa sociedade desigual, mas eu não escolhi ter um surto, eu não escolhi ter sido humilhada, eu não escolhi ter minha vida exposta e devastada”, diz.

Sandra ainda agradece aos familiares, especialmente ao marido – desde o início do caso, Eduardo se colocou ao lado de Sandra para defendê-la e confirmou que ela estava passando por um problema de saúde mental.

Nos stories, Santa falou também que quer ajudar mulheres que passam por situações semelhantes, mesmo tendo sido “usada como objeto de prazer durante delírios e alucinações”, que lhe confundiram a mente e a colocaram num contexto “nojento e sórdido.”

Por fim, ela fala que hoje busca na Justiça por seus direitos, mas não chega a comentar se vai mover processo contra o morador de rua, que deu detalhes íntimos da relação dele com a mulher para diversos canais de televisão.

Veja vídeo:

Fonte: O Tempo